СМИ: арестованный в Норвегии по подозрению в шпионаже человек работал в энергокомпании

ХЕЛЬСИНКИ, 19 августа. /ТАСС/. Задержанный норвежскими правоохранительными органами по подозрения в шпионаже в пользу России гражданин страны работал в компании DNV GL, занимающейся сертификацией в области нефти и газа. Ранее эта компания выдавала сертификаты в том числе по проекту газопровода "Северный поток". Об этом сообщило в среду Норвежского телеграфного бюро, отметив, что арестованный в понедельник на четыре недели по решению суда мужчина является выходцем из Индии и что он работал в проекте, связанном с 3D-печатью, но не был задействован в проектах, для которых нужно иметь доступ к засекреченной информации.

В свою очередь газета Dagbladet со ссылкой на информированные источники пишет, что норвежская Полицейская служба безопасности (PST) располагала сведениями о вербовке арестованного еще в 2018 году.

Арестованному может грозить до 15 лет тюрьмы по статье о разглашение государственной тайны.