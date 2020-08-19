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Норвегия высылает российского дипломата после шпионского скандала

ХЕЛЬСИНКИ, 19 августа. /ТАСС/. Российский дипломат будет выслан из Норвегии после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству. Об этом сообщила в среду телекомпания Эн-эр-ко со ссылкой на МИД Норвегии.

"Мы сообщили послу РФ о том, что сотрудник российского посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию. Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата", - указали в МИД.

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