Норвегия высылает российского дипломата после шпионского скандала

ХЕЛЬСИНКИ, 19 августа. /ТАСС/. Российский дипломат будет выслан из Норвегии после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству. Об этом сообщила в среду телекомпания Эн-эр-ко со ссылкой на МИД Норвегии.

"Мы сообщили послу РФ о том, что сотрудник российского посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию. Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата", - указали в МИД.