В Минске заявили, что отказ от Союзного государства стоил бы Белоруссии 25% ВВП

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Белоруссия потеряла бы 25% ВВП в случае выхода из Союзного государства, как предлагает оппозиция. Об этом заявил в интервью агентству БелТА помощник президента Белоруссии Валерий Бельский.

"Предположим, что в стране начнут реализовываться те посылы, которые сформулировала Светлана Тихановская. Например: "Я считаю, что Беларуси не нужно Союзное государство". Предсказуемый итог - утрата позиций на российском рынке, одномоментный переход на мировые цены на нефть и газ. Учитывая, что кооперация с Россией формирует более 50% ВВП, примерно половину от этой величины сразу стоит списать с нашего баланса", - указал Бельский.

Как неоднократно указывал президент Белоруссии Александр Лукашенко, задачи оппозиции заключаются в разрыве связей с Россией и переориентации страны на сотрудничество с ЕС, в том числе, в экономической сфере. Между тем, во вторник представители Координационного совета оппозиции заявили, что не намерены отказываться от каких-то международных обязательств. В частности, один из лидеров объединенного штаба Мария Колесникова заявляла, что совет выступает за дружественные отношения со всеми странами, включая Россию, Украину и государства Европейского союза.

Работа частных предприятий

Большинство белорусских частных предприятий продолжает работать, закрепляясь на новых рынках. Об этом сообщил в среду помощник президента страны Валерий Бельский.

"Забастовку как форму политического протеста выбрали работники государственных предприятий. Лучших. Которым, по решению главы государства, оказывалась поддержка, - сказал он. - Большинство частных же продолжает работать, закрепляясь на новых рынках, которые потеряли конкуренты в "ковидный" период".

Протестные акции

Более 150 сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе акций протеста после выборов президента Белоруссии.

"Прежде чем огулом обвинять правоохранительную систему и государственную власть, нужно тщательно во всем разобраться. И помнить, что ранения и увечья получили более 150 правоохранителей", - сказал помощник президента.

Тем не менее, по словам Бельского, "опрокинуть белорусскую милицию и внутренние войска, захватить правительственные здания и сооружения, а с ними и власть не удалось". "Протестный потенциал направлен в мирное русло. Стало возможным говорить, убеждать, появилась надежда быть услышанными", - сказал помощник президента. Он также обратил внимание на то, что "под каток правоохранителей, изрядно озлобленных из-за информационной атаки, которая началась на них и членов их семей в Telegram-каналах задолго до протестных акций, попали зеваки и вовсе непричастные". "Плохо, неправильно. Но, поди, в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане - томик Евангелия или заточка", - заметил помощник президента.

Бельский отметил, что "правоохранительная система сохранена". "Но где бы она была, если бы бесчинствующая толпа прорубила себе дорогу? Ответа попросите у наших соседей украинцев, которые до сих пор не могут достоверно установить, кто же расстрелял так называемую небесную сотню", - сказал он.

Переоцененность масштаба

Акции протеста собирают наиболее активную часть общества, но не стоит переоценивать их масштаб, сказал Валерий Бельский.

"Многие сейчас говорят: "Посмотрите, на митинги за перемены выходит столько людей, их большинство". Не стоит переоценивать масштаб. Когда акции стали носить мирный характер и, соответственно, никто им не противодействовал, они собирали, по подсчетам протестующих, около двух сотен тысяч человек. Это пресловутые 3%. По подсчетам правоохранителей, которые должны оценивать реальную угрозу правопорядку и не склонны ее занижать, - 40 тыс.", - написал Бельский.

Он подчеркнул, что "противопоставляющая себя обществу или утверждающая в обществе свои ценности группа людей всегда более активна". "Попадается на глаза. Вне зависимости от того, как она выделяется <...>. Пишут в сетях, бросаются с цветами и шариками под машины, сигналят", - отметил он.

При этом, по его словам, "проплаченные информационные ресурсы усиливают эффект присутствия несогласных", из-за чего "многое не такое, как кажется, и не так, как должно быть".

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются несколько дней, по информации МВД, были задержаны несколько тысяч людей, пострадали сотрудники милиции и демонстранты.