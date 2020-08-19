Источник: лидеры ЕС учтут обращение Тихановской в ходе саммита по Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Страны Евросоюза осведомлены об обращении Светланы Тихановской с призывом не признавать итоги выборов в Белоруссии и поддержать формируемые оппозицией альтернативные структуры, оно будет учитываться в ходе дискуссии на экстренном саммите по ситуации в этой стране. Об этом сообщил в среду ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Страны ЕС осведомлены об обращении лидера оппозиции госпожи Тихановской. Оно будет учтено в ходе дискуссии", - сказал дипломат.

Пресс-служба Европейского совета отказалась официально комментировать это обращение, рекомендовав дождаться результатов саммита.

Ранее в среду Тихановская распространила видеообращение на английском языке, адресованное Европейскому совету (саммиту ЕС). В нем она призвала лидеров Евросоюза не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии, которые оппозиция считает сфальсифицированными, а также обратилась с призывом поддержать формируемые оппозицией структуры, пообещав, что они будут готовить новые выборы и "мирную передачу власти".

В среду глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в эфире Латвийского телевидения признал, что у ЕС нет никакой легальной возможности для признания Тихановской президентом Белоруссии без проведения повторных выборов.