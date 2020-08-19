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Высылаемый из Норвегии российский дипломат должен покинуть страну до конца недели

В МИД Норвегии заявили, что рассматривают это как единичную акцию

ХЕЛЬСИНКИ, 19 августа. /ТАСС/. Российский дипломат, высылаемый из Норвегии на фоне шпионского скандала, должен покинуть страну до конца недели. Об этом заявили ТАСС в МИД Норвегии.

"Его попросили покинуть Норвегию до конца этой недели", - сказали там. "МИД рассматривает это как единичную акцию. Между Норвегией и Россией существует широкое сотрудничество во многих областях. С норвежской стороны это сотрудничество является прочным", - подчеркнули в ведомстве и добавили, что нет необходимости "рассуждать о том, будет ли этот случай иметь последствия для двусторонних отношений". 

Норвежская Полицейская служба безопасности задержала 15 августа гражданина Норвегии по подозрению в передаче важной информации иностранному государству. Он в это время, как сообщили там, находился на встрече с офицером российской разведки. По данным норвежских СМИ, такие встречи будто бы начались несколько лет назад и проходили неоднократно. Газета Dagbladet утверждала, что российский офицер обладал дипломатическим иммунитетом, поэтому задержать его норвежская сторона не могла.

19 августа МИД Норвегии сообщил о решении выслать из страны россиянина, поскольку "он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата".

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