Лукашенко поручил усилить охрану границы по всему периметру страны

Министерство обороны Белоруссии должно внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, заявил Лукашенко на заседании Совета безопасности страны. "Министерству обороны особое внимание следует уделить передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы", - отметил президент, слова которого приводит агентство БелТА.

Президент поручил МИД республики организовать работу по доведению до руководителей западных государств информации о ситуации в стране, а также предупредить политиков об ответственности за разжигание беспорядков. "Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и [канцлер Германии Ангела] Меркель, и [президент Франции Эмманюэль] Макрон, и [президент Польши Анджей] Дуда, и [президент Литвы Гитанас] Науседа, и другие, и [президент Украины Владимир] Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения, - сказал Лукашенко. - И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается".

Об акциях протеста

Лукашенко потребовал от МВД пресекать беспорядки, особенно в Минске. "В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины", - отметил он.

Президент поручил Госпогранкомитету перекрыть потоки финансирования уличных протестов из-за рубежа. "Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают", - сказал он.

Лукашенко добавил, что эти деньги используются для выплат некоторым участникам протестов. "Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую", - отметил он.

Лукашенко также поручил КГБ республики пресекать действия организаторов уличных беспорядков и вскрывать каналы их финансирования. Президент поручил КГБ "выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в Беларуси". "Как бы ни было сложно, мы должны продолжать эту работу и работать по максимуму", - добавил белорусский президент.

О защите трудовых коллективов

Сотрудники правоохранительных органов должны защитить трудовые коллективы от нападок оппозиции, заявил Лукашенко. "Защитить рабочие коллективы - не только рабочих фабрик и заводов, но и другие коллективы, организации (в их адрес сыплются угрозы), коллективы средств массовой информации", - отметил президент.