Лукашенко заявил, что программа оппозиции толкает Белоруссию к столкновению с Россией

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что программа "черной сотни", как он назвал оппозицию, толкает страну к уничтожению государственности, а также к столкновению с Россией.

"Средствам массовой информации [поручить] - разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой "черной сотни" - путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства. Вы это видите. Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом - русскими, россиянами", - заявил президент по итогам заседания Совета безопасности в среду, его слова приводит БелТА.

Такого развития событий "допустить нельзя", подчеркнул Лукашенко, и для этого, считает он, белорусские СМИ должны активизироваться.

Накануне один из лидеров объединенного штаба белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что они собираются поддерживать "дружественные, взаимовыгодные отношения, прагматичные, кристальные, транспарентные" отношения со всеми партнерами страны, в числе которых назвала Россию, Украину и ЕС. В свою очередь член Координационного совета оппозиции Максим Знак отметил, что они не имеют политической программы, поскольку не ставят своей целью получение власти.