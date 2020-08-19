СК по Витебской области Белоруссии опроверг сообщения о пропаже участника акции протеста

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Участник несанкционированных массовых мероприятий в Полоцке, об исчезновении которого сообщали некоторые Telegram-каналы, задержан, против него возбуждено уголовное дело за сопротивление сотруднику органов внутренних дел. Об этом сообщила в среду официальный представитель Управления Следственного комитета Белоруссии по Витебской области Оксана Лазько.

"В некоторых Telegram-каналах и интернет-ресурсах появилась информация о безвестном исчезновении мужчины, где в тексте акцентировалось внимание людей на то, что он мог стать "заложником" сотрудников органов внутренних дел. <...> Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия) УК. Обвиняемый допрошен, с санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - приводит слова Лазько агентство БелТА.

Представитель УСК по области добавила, что, по данным следствия, 9 августа мужчина, о котором идет речь, принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях на площади Свободы в Полоцке. Он распылял слезоточивый газ в сторону сотрудников милиции и оказывал сопротивление при задержании. При этом, по ее словам, "установлено, что родственникам и коллегам по работе изначально было известно, где находится мужчина".

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты голосования.