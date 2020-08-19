Оппозиция Белоруссии избрала президиум Координационного совета

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум в составе семи человек. Об этом сообщили в среду в пресс-службе совета.

"В него вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко", - говорится в сообщении.

В среду в Минске открылось первое заседание совета. Как ожидается, в ходе заседания также должны быть созданы рабочие группы.

Создание координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий президент Александр Лукашенко с 80,01% голосов, а она заняла второе место, набрав 10,12%. В ночь на 11 августа Тихановская покинула Белоруссию и, по последним данным, находится в Литве.

Ранее в штабе объединенной оппозиции сообщали, что в совет войдут 70 человек, а его задачей будет обеспечение трансфера власти.