В Минобороны Белоруссии сообщили о плановых полетах авиации

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии продолжает выполнять плановые полеты по охране воздушного пространства на границе республики. Об этом сообщила в среду пресс-служба оборонного ведомства.

"19 августа в соответствии с планом подготовки вооруженных сил будут продолжены плановые полеты авиации Ан-26 смешанной авиационной базы, Як-130 штурмовой авиационной базы, Су-30СМ истребительной авиационной базы в рамках охраны государственной границы в воздушном пространстве", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что летчики штурмовой авиационной базы в ходе летно-тактических упражнений продолжат отработку совместных действий в составе пар самолетов. Также организовано несение круглосуточного дежурства дежурными силами и средствами радиоэлектронной борьбы.

Во вторник Минобороны Белоруссии также сообщало о плановых полетах авиации и отработке взаимодействия в рамках охраны госграницы.