СМИ: во главе мятежа в Мали стоят два полковника

ПРЕТОРИЯ, 19 августа. /ТАСС/. Мятеж военных в Мали организовали и сейчас возглавляют два полковника: Садио Камара и Мали Диау. Об этом сообщила в среду нигерийская газета P.M.News .

Оба они связаны с одной из крупнейших баз страны Кати, которая уже дважды в нынешнем веке становилась эпицентром военных мятежей.

Полковник Садио Камара является бывшим директором военной академии Кати. Родившийся в 1979 году, Камара окончил академию Куликоро и служил на севере Мали. До января 2020 года он возглавлял военную академию. Малийская газета Mali Tribune пишет, что "полковника Камара ценили везде, где он служил, его обожают подчиненные". "Для них он олицетворяет справедливость, серьезность и решимость", - замечает издание.

Вторым лидером мятежа является, по словам P.M.News, полковник Малик Диау. Он занимает должность начальника штаба 3 округа Кати и заместителя главы базы Кати. Именно Диау вывел войска из казарм на базе Кати.

В свою очередь британская медиагруппа BBC называет также в качестве одного из лидеров мятежников генерала Чейка Фанта Мэди Дембеле. Он является генеральным директором миротворческого института Алиуна Блондена Бея, а до этого назначения отвечал за стратегическое планирование в Комиссии по миру и безопасности Африканского союза.

Генерал Дембеле является выпускником знаменитой французской военной академии Сен-Сир, он также окончил мюнхенский университет Федеральной армии Германии.