В США снова говорят о вмешательстве в выборы. На этот раз под подозрением Почтовая служба

Американские конгрессмены прервут каникулы, чтобы 22 августа рассмотреть законопроект демократов о Почтовой службе страны (United States Postal Service, USPS). Цель документа — не допустить изменений в ее работе, так как это может оказать влияние на президентские выборы в ноябре. Из-за пандемии коронавируса в США разрешили удаленное голосование, чтобы предотвратить скопление людей на избирательных участках.

Демократы обеспокоены июньским назначением на должность главного почтмейстера страны 63-летнего бизнесмена Луи Деджоя, который является крупным донором предвыборной кампании Дональда Трампа. До прихода на эту должность он занимался сбором средств для Республиканского национального собрания и, согласно федеральным данным, только в 2020 году пожертвовал около $360 тыс. на переизбрание действующего президента. Деджой первый за почти два десятилетия генеральный почтмейстер, который никогда не был карьерным почтовым сотрудником. СМИ пишут, что у него есть крупные инвестиции в компании, которые как сотрудничают, так и конкурируют с USPS. Дональд Трамп называл Деджоя "великим человеком" и "великим бизнесменом". Демократы подозревают почтового чиновника в том, что он помогает Трампу саботировать удаленное голосование, задерживая доставку писем. Какие претензии к почте? После своего назначения Деджой отменил сверхурочные для сотен тысяч сотрудников почтовых отделений и потребовал переносить недоставленные письма на другой день. Он также запретил дополнительные поездки для доставки почты, перестал нанимать новых работников и потребовал от сотрудников, которые не являются членами профсоюзов, "досрочного выхода на пенсию". Кроме того, Деджой радикально изменил структуру организации, сместив или переназначив почти два десятка руководителей почтовых служб, в том числе двух топ-менеджеров, а еще начал отказываться от машин для сортировки корреспонденции по всей стране. Эти и другие меры были приняты почтовым руководством под предлогом сокращения затрат. В последние годы служба постоянно сталкивается с недофинансированием. Только в прошлом году ее убытки составили $9 млрд.

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Принятые меры привели к задержкам корреспонденции по всей стране и вызвали опасения, что в ноябре это может повлиять и на голосование. В июле USPS уже предупреждала власти американских штатов о такой опасности и просила увеличить с четырех до 15 суток минимальный срок, в который американские избиратели смогут запросить бюллетень. Из-за почтовых задержек власти 20 штатов, в частности Вашингтона, Колорадо, Коннектикута, Иллинойса, Мэриленда, подали на почту в суд. После этого Деджой пообещал не проводить до выборов никаких почтовых реформ во избежание их "влияния на голосование". По его словам, часы работы отделений, как и их количество, — не изменятся. Это же касается и объектов почтовой инфраструктуры. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) назвала заявление Деджоя "важным, но недостаточным первым шагом на пути к прекращению кампании президента [США] по саботированию выборов". О каком саботаже речь? Ранее Трамп, который не раз выступал против голосования по почте, заявил Fox Business, что он не будет одобрять дополнительные выплаты USPS, которые нужны службе, чтобы справиться с объемом работы в период выборов. "Из-за высокой цены" президент отказался выделять $25 млрд на экстренное финансирование службы и $3,5 млрд на обеспечение безопасности выборов. По мнению Трампа, если почта не получит деньги, то, значит, и не будет условий для удаленного голосования.

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Хотя позже президент согласился одобрить финансирование, но при условии, что демократы поддержат пакет помощи республиканцев по коронавирусу. Несмотря на ремарки, своим заявлением Трамп только укрепил подозрения демократов в том, что он намеренно пытается сорвать выборы. Президент не раз называл почтовое голосование прекрасным способом для массовых фальсификаций, хотя различные эксперты считают, что это не так. Главная проблема, по мнению Трампа, в том, что дата окончания голосования будет неизвестна, так как письма с бюллетенями дойдут в разное время. Из-за этого американский лидер даже предлагал перенести выборы, но позже отказался от этой идеи, так как ее не поддержали даже его соратники. Отменить или перенести голосование в одностороннем порядке Трамп не может, для этого необходимо решение Конгресса. Чего добиваются демократы? В первую очередь они хотят принять акт, который законодательно запретит USPS вносить какие-либо изменения в свою работу и заставить службу действовать по правилам, актуальным на 1 января 2020 года. В этом же документе они потребуют выделение для USPS необходимых $25 млрд. Кроме того, демократы вызвали Луи Деджоя и председателя совета управляющих USPS Роберта Дункана в Конгресс для дачи показаний комитету Палаты представителей США по надзору и реформе. От них ждут объяснений "масштабных и опасных оперативных изменений в почтовой службе, которые замедляют работу почты и ставят под угрозу честность выборов". Также несколько конгрессменов от демократов направили письмо директору ФБР Кристоферу Рею, в котором призвали его расследовать, были ли действия Деджоя незаконными в свете "ошеломляющих доказательств" того, что он "влиял на доставку писем". Что говорят в Белом доме? В администрации президента США сняли с себя всякую ответственность за работу USPS и заявили, что никто в Белом доме не распоряжался намеренно задерживать почтовые отправления.

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