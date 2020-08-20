В США снова говорят о вмешательстве в выборы. На этот раз под подозрением Почтовая служба

Американские конгрессмены прервут каникулы, чтобы 22 августа рассмотреть законопроект демократов о Почтовой службе страны (United States Postal Service, USPS). Цель документа — не допустить изменений в ее работе, так как это может оказать влияние на президентские выборы в ноябре. Из-за пандемии коронавируса в США разрешили удаленное голосование, чтобы предотвратить скопление людей на избирательных участках.
Демократы обеспокоены июньским назначением на должность главного почтмейстера страны 63-летнего бизнесмена Луи Деджоя, который является крупным донором предвыборной кампании Дональда Трампа. До прихода на эту должность он занимался сбором средств для Республиканского национального собрания и, согласно федеральным данным, только в 2020 году пожертвовал около $360 тыс. на переизбрание действующего президента. Деджой первый за почти два десятилетия генеральный почтмейстер, который никогда не был карьерным почтовым сотрудником. СМИ пишут, что у него есть крупные инвестиции в компании, которые как сотрудничают, так и конкурируют с USPS.
Дональд Трамп называл Деджоя "великим человеком" и "великим бизнесменом". Демократы подозревают почтового чиновника в том, что он помогает Трампу саботировать удаленное голосование, задерживая доставку писем.
Какие претензии к почте?
После своего назначения Деджой отменил сверхурочные для сотен тысяч сотрудников почтовых отделений и потребовал переносить недоставленные письма на другой день. Он также запретил дополнительные поездки для доставки почты, перестал нанимать новых работников и потребовал от сотрудников, которые не являются членами профсоюзов, "досрочного выхода на пенсию".
Кроме того, Деджой радикально изменил структуру организации, сместив или переназначив почти два десятка руководителей почтовых служб, в том числе двух топ-менеджеров, а еще начал отказываться от машин для сортировки корреспонденции по всей стране. Эти и другие меры были приняты почтовым руководством под предлогом сокращения затрат. В последние годы служба постоянно сталкивается с недофинансированием. Только в прошлом году ее убытки составили $9 млрд.
Принятые меры привели к задержкам корреспонденции по всей стране и вызвали опасения, что в ноябре это может повлиять и на голосование. В июле USPS уже предупреждала власти американских штатов о такой опасности и просила увеличить с четырех до 15 суток минимальный срок, в который американские избиратели смогут запросить бюллетень.
Из-за почтовых задержек власти 20 штатов, в частности Вашингтона, Колорадо, Коннектикута, Иллинойса, Мэриленда, подали на почту в суд. После этого Деджой пообещал не проводить до выборов никаких почтовых реформ во избежание их "влияния на голосование". По его словам, часы работы отделений, как и их количество, — не изменятся. Это же касается и объектов почтовой инфраструктуры.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) назвала заявление Деджоя "важным, но недостаточным первым шагом на пути к прекращению кампании президента [США] по саботированию выборов".
О каком саботаже речь?
Ранее Трамп, который не раз выступал против голосования по почте, заявил Fox Business, что он не будет одобрять дополнительные выплаты USPS, которые нужны службе, чтобы справиться с объемом работы в период выборов. "Из-за высокой цены" президент отказался выделять $25 млрд на экстренное финансирование службы и $3,5 млрд на обеспечение безопасности выборов. По мнению Трампа, если почта не получит деньги, то, значит, и не будет условий для удаленного голосования.
Хотя позже президент согласился одобрить финансирование, но при условии, что демократы поддержат пакет помощи республиканцев по коронавирусу. Несмотря на ремарки, своим заявлением Трамп только укрепил подозрения демократов в том, что он намеренно пытается сорвать выборы.
Президент не раз называл почтовое голосование прекрасным способом для массовых фальсификаций, хотя различные эксперты считают, что это не так. Главная проблема, по мнению Трампа, в том, что дата окончания голосования будет неизвестна, так как письма с бюллетенями дойдут в разное время.
Из-за этого американский лидер даже предлагал перенести выборы, но позже отказался от этой идеи, так как ее не поддержали даже его соратники. Отменить или перенести голосование в одностороннем порядке Трамп не может, для этого необходимо решение Конгресса.
Чего добиваются демократы?
В первую очередь они хотят принять акт, который законодательно запретит USPS вносить какие-либо изменения в свою работу и заставить службу действовать по правилам, актуальным на 1 января 2020 года. В этом же документе они потребуют выделение для USPS необходимых $25 млрд.
Кроме того, демократы вызвали Луи Деджоя и председателя совета управляющих USPS Роберта Дункана в Конгресс для дачи показаний комитету Палаты представителей США по надзору и реформе.
От них ждут объяснений "масштабных и опасных оперативных изменений в почтовой службе, которые замедляют работу почты и ставят под угрозу честность выборов".
Также несколько конгрессменов от демократов направили письмо директору ФБР Кристоферу Рею, в котором призвали его расследовать, были ли действия Деджоя незаконными в свете "ошеломляющих доказательств" того, что он "влиял на доставку писем".
Что говорят в Белом доме?
В администрации президента США сняли с себя всякую ответственность за работу USPS и заявили, что никто в Белом доме не распоряжался намеренно задерживать почтовые отправления.
Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз сказал, что может "гарантировать" невмешательство президента США в процесс волеизъявления граждан, будь то почта или избирательные участки.
Вопреки комментарию Трампа Медоуз сказал, что даже без дополнительного финансирования USPS справилась бы с увеличением количества почтовых отправлений.
"Если наши друзья-демократы чем-то расстроены, то пускай возвращаются в Вашингтон, где мы с президентом находимся прямо сейчас, — сказал Медоуз. — Давайте двигаться и выделим американцам выплаты (поддержка по коронавирусу — прим. ТАСС), убедимся, что малый бизнес защищен, а заодно и включим в этот проект почтовое финансирование".
Согласно опросам Change Research/CNBC, 64% сторонников демократов намерены голосовать по почте — по сравнению с только 14% республиканцев и 36% сторонников независимых кандидатов.
Дмитрий Беляев