{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии
Обновлено 

В Белоруссии заявили, что обстановка на границе страны стабильная и контролируемая

При этом председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо отметил, что сегодня республика оказалась в сложной ситуации

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Ситуация на государственной границе Белоруссии остается стабильной и контролируемой. Об этом заявил в среду председатель Государственного пограничного комитета генерал-майор Анатолий Лаппо в обращении к личному составу органов пограничной службы.

"Сегодня Республика Беларусь оказалась в сложной ситуации. Мы все являемся свидетелями того, как легко наша мирная и спокойная жизнь может быть нарушена. Однако при всей напряженности момента обстановка на белорусской границе стабильна и контролируема", - отметил глава ведомства, обращение которого размещено на сайте комитета.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
Инаугурация Лукашенко состоится в течение двух месяцев
Точная дата пока не назначена
Читать полностью