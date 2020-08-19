В Белоруссии заявили, что обстановка на границе страны стабильная и контролируемая

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Ситуация на государственной границе Белоруссии остается стабильной и контролируемой. Об этом заявил в среду председатель Государственного пограничного комитета генерал-майор Анатолий Лаппо в обращении к личному составу органов пограничной службы.

"Сегодня Республика Беларусь оказалась в сложной ситуации. Мы все являемся свидетелями того, как легко наша мирная и спокойная жизнь может быть нарушена. Однако при всей напряженности момента обстановка на белорусской границе стабильна и контролируема", - отметил глава ведомства, обращение которого размещено на сайте комитета.