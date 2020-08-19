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Кризис в Белоруссии
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Президент Литвы: лидеры ЕС считают необходимым провести в Белоруссии новые выборы

Как заявил Гитанас Науседа, во время саммита "все признали, что итоги выборов были фальсифицированы"
Президент Литвы Гитанас Науседа AP Photo/Francisco Seco, Pool
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Президент Литвы Гитанас Науседа
© AP Photo/Francisco Seco, Pool

ВИЛЬНЮС, 19 августа. /ТАСС/. Лидеры стран - членов ЕС считают необходимым проведение в Белоруссии новых президентских выборов. Об этой позиции глав Евросоюза сообщил в среду президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции по итогам экстренного саммита в формате видеоконференции по ситуации в Белоруссии.

"Разговор шел в унисон. Все признали, что итоги выборов были фальсифицированы. Они были несвободными и не могут быть признаны. Необходимо создать условия для проведения новых выборов". - сказал он.

Теги
БелоруссияЛитваНауседа, ГитанасКризис в Белоруссии
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