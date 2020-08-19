Президент Литвы: лидеры ЕС считают необходимым провести в Белоруссии новые выборы

ВИЛЬНЮС, 19 августа. /ТАСС/. Лидеры стран - членов ЕС считают необходимым проведение в Белоруссии новых президентских выборов. Об этой позиции глав Евросоюза сообщил в среду президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции по итогам экстренного саммита в формате видеоконференции по ситуации в Белоруссии.

"Разговор шел в унисон. Все признали, что итоги выборов были фальсифицированы. Они были несвободными и не могут быть признаны. Необходимо создать условия для проведения новых выборов". - сказал он.