ЕС в ближайшее время введет санкции против значительного числа должностных лиц Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Евросоюз намерен в ближайшее время ввести санкции в отношении значительного числа белорусских должностных лиц. Об этом заявил в среду глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС.

"В ближайшее время мы введем санкции в отношении значительного числа официальных лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов в Белоруссии", - сказал он.

ЕС изучит возможность включения Александра Лукашенко в санкционный список по Белоруссии, добавил Мишель.