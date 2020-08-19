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Кризис в Белоруссии
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ЕС в ближайшее время введет санкции против значительного числа должностных лиц Белоруссии

Евросоюз изучит возможность включения Александра Лукашенко в санкционный список, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель
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© AP Photo/Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Евросоюз намерен в ближайшее время ввести санкции в отношении значительного числа белорусских должностных лиц. Об этом заявил в среду глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС.

"В ближайшее время мы введем санкции в отношении значительного числа официальных лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов в Белоруссии", - сказал он.

ЕС изучит возможность включения Александра Лукашенко в санкционный список по Белоруссии, добавил Мишель. 

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
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