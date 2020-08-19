Премьер Польши заявил, что не должно быть никакого вмешательства в ситуацию в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Все участники экстренного саммита ЕС по Белоруссии выступили за повторное проведение в стране президентских выборов. Об этом заявил в среду по итогам экстренного саммита ЕС по Белоруссии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Весь Евросовет осудил ситуацию в Белоруссии", - указал он. "Мы все считаем, что выборы в Белоруссии должны быть проведены повторно", - добавил премьер.

Премьер также заявил, что не должно быть никакого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии.