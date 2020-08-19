Оппозиция Белоруссии обсуждает проект разрешения противоречий в стране

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Координационный совет белорусской оппозиции начал обсуждение проекта урегулирования сложившейся в стране ситуации. Об этом сообщил в среду член президиума совета, бывший гендиректор театра им. Янки Купалы Павел Латушко в эфире телеканала "Дождь".

"В настоящий момент рассматривается проект первого базового решения, в котором будут определены основные подходы по разрешению сложившейся ситуации в нашей стране <...>. Буквально только что началось обсуждение именно самого решения", - сказал он.

Латушко отметил, что этот документ "ляжет в основу потенциального переговорного процесса".

По его мнению, необходимо "максимально быстро" принять этот проект и вынести его на суд людей, поддерживающих протесты против итогов выборов.

Латушко также призвал Россию посодействовать вступлению оппозиции в переговорный процесс. "Мы будем признательны российской стороне, если она окажет содействие тому, что мы вступим в этот диалог (с властью - прим. ТАСС). С нашей стороны есть огромная воля, и мы полны энергии для того, чтобы включиться в переговорный процесс", - отметил он.