ЕС не признает выборы в Белоруссии. О чем договорились на саммите лидеры европейских стран

Участники саммита осудили насилие против белорусских протестующих и потребовали независимого и прозрачного расследования

ТАСС, 19 августа. Лидеры стран ЕС на экстренном саммите договорились, что не признают результаты президентских выборов в Белоруссии, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Итоги саммита в среду объявили глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Участники саммита осудили насилие против протестующих в Белоруссии и потребовали независимого и прозрачного расследования, заявил Шарль Мишель. Они также пообещали в ближайшее время ввести санкции в отношении значительного числа белорусских официальных лиц за "насилие, репрессии и фальсификацию выборов". По словам главы Евросовета, будет изучен "вопрос включения в санкционный список Лукашенко". ЕС также поддержал предложения ОБСЕ по поддержке диалога в Белоруссии между властью и оппозицией и выразил готовность содействовать этому диалогу. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, заявил, что участники саммита выступили за повторное проведение в стране президентских выборов.

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