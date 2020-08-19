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Выборы президента США - 2020

Трамп считает что личное участие в протестах делает ненужным заочное голосование в США

Американский лидер уже неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что если некоторые граждане предпочитают лично присутствовать на протестах, то и голосовать на президентских выборах должны очно, а не по почте.

"Если вы можете лично присутствовать на протестах, то и голосовать можете очно", - отметил президент в среду в Twitter.

Трамп уже неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии. По словам американского лидера, из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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