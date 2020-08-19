Итоговая декларация саммита ЕС по Белоруссии не призывает к проведению новых выборов

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Итоговое заявление состоявшегося в среду экстренного саммита ЕС по Белоруссии не содержит призыва к проведению в этой стране новых президентских выборов, а лишь констатацию, что ЕС не признает результаты выборов 9 августа. Об этом говорится в итоговом заявлении, опубликованном пресс-службой Европейского совета.

"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, поэтому мы не признаем их результаты", - говорится в итоговом документе. Европейский совет распространил итоговое заявление за подписью главы Евросовета Шарля Мишеля, то есть этот текст лишь суммирует итоги дискуссии лидеров ЕС, но не носит характер официального заявления Европейского совета, утвержденного всеми лидерами государств сообщества.