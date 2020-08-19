Глава МИД Белоруссии встретился с постоянным координатором ООН в стране

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей встретился в среду с постоянным координатором ООН в стране Иоанной Казаной-Вишневецкой. Как сообщает пресс-служба МИД страны, Макей проинформировал ее о ситуации, сложившейся в республике после президентских выборов.

"19 августа 2020 года министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей встретился с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казаной-Вишневецкой. В ходе встречи Макей проинформировал о складывающейся ситуации после президентских выборов в Беларуси. Министр подчеркнул важность эволюционного развития страны без внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Стороны также обсудили направления и приоритеты дальнейшего взаимодействия Беларуси и ООН", - сообщила пресс-служба МИД Белоруссии в среду.