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Кризис в Белоруссии

Около 100 человек в Минске проводят акцию в поддержку Лукашенко

В целом обстановка в районе митинга спокойная. По периметру сквера дежурят постовые милиционеры

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Чуть более сотни человек собрались на митинг в сквере имени Жукова в Минске в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает корреспондент ТАСС.

Люди, собравшиеся в столичном сквере, в большинстве своем среднего и старшего возраста. С собой они принесли официальную государственную символику в красно-зеленых тонах. Некоторые из присутствующих не желают публичности и отказываются фотографироваться даже на общем плане.

Участники акции держат плакаты "За батьку!", "Уважайте выбор народа!".

В целом обстановка в районе митинга спокойная. По периметру сквера дежурят постовые милиционеры.

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