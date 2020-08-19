Байден считает, что США должны потребовать от России невмешательства в Белоруссии

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. США должны потребовать от России невмешательства в Белоруссии и поддержать призыв к проведению там честных выборов. Об этом заявил в среду в Twitter кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден.

"США должны поддержать призыв Светланы Тихановской о проведении честных выборов, - отметил он. - России необходимо заявить о том, чтобы она не вмешивалась - тут дело не в геополитике, а праве выбирать своих лидеров".

Как заявил Байден, "смелые граждане Белоруссии демонстрируют, что не удастся заставить их замолчать с помощью террора или пыток".

Президент США Дональд Трамп же во вторник на встрече с журналистами заявил, что "в подходящее время" обсудит с Россией текущую ситуацию в Белоруссии.