США приостанавливают действие соглашений с Гонконгом о передаче скрывающихся и осужденных

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты уведомили власти Гонконга, что приостанавливают действие трех соглашений со специальным административным районом. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Исполнительный указ президента США о нормализации в Гонконге (13936) устанавливает ряд ответных мер на действия Пекина, включая приостановку и прекращение особого отношения к Гонконгу. В рамках реализации мер мы уведомили власти Гонконга 19 августа о приостановке или прекращении действия трех соглашений. Соглашения касаются выдачи скрывающихся от правосудия, передачи осужденных и взаимных налоговых исключений по доходам от международных операций судов", - отметили в ведомстве.

"Эти шаги подчеркивают нашу глубокую обеспокоенность принятием Пекином закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который разрушает свободы жителей", - полагают в Госдепартаменте.

7 августа Минфин США сообщил о введении санкций против 11 должностных лиц Китая и Гонконга, в том числе в отношении главы исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам и ряда членов ее администрации, за причастность к "подрыву гонконгской автономии".

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, закон нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Центральное правительство Китая также создало в Гонконге специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция местной администрации.