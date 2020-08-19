Сторонники Лукашенко собрались на митинг у монумента "Беларусь Партизанская"

Несмотря на дождь, передает корреспондент ТАСС, несколько сотен людей пришли сюда с государственными красно-зелеными флагами и с плакатами "Мы ценим мир и порядок в стране!", "Мы едины и непобедимы!". Звучат патриотические песни. Среди участников в основном люди среднего возраста. Есть депутаты парламента.

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Сторонники президента Александра Лукашенко собрались в среду вечером у монумента "Беларусь Партизанская" на Партизанском проспекте в Минске.

"Народ сделал свой выбор, выбор в поддержку нашего президента", - сказал один из выступавших. В то же время, по его словам, "оппоненты хотят сделать из Белоруссии недогосударство". Он призвал не допустить этого, что вызвало бурную реакцию со стороны участников митинга. Люди скандируют: "Лукашенко". Еще одна участница выразила недовольство тем, что оппозиция обвиняет учителей в фальсификациях в ходе голосования. "Наши педагоги ничего не фальсифицировали, они исполняли свой гражданский долг", - сказала она.

Среди развевающихся флагов коррепондент ТАСС заметил знамя Победы, а также большой флаг в виде георгиевской ленточки. В ходе митинга около десятка молодых людей также повязали себе на запястье георгиевские ленты. Ведущий предложил участникам митинга провести акцию: "Споем гимн вместе". Митингующие подхватили гимн с первых аккордов. В стороне можно наблюдать небольшой наряд милиции для поддержания порядка.

Монумент "Беларусь Партизанская" в 2005 году открывал сам Лукашенко накануне празднования 60-летия победы.

Акции в поддержку властей

Ранее еще один митинг в поддержку действующего президента начался в сквере имени Жукова. Там тоже порядка 300 человек собрались с официальной государственной символикой в красно-зеленых тонах. Участники акции держат плакаты "За батьку!", "Уважайте выбор народа!".

В целом, обстановка в районе митинга спокойная. По периметру сквера дежурят постовые милиционеры.