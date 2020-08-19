В Мали полковник Ассими Гоита поставлен во главе комитета мятежников

ПРЕТОРИЯ, 19 августа. /ТАСС/. Полковник Ассими Гоита возглавил созданный мятежниками в Мали так называемый национальный комитет спасения. Об этом сообщило в среду агентство EFE.

Гоита был одним из пяти военнослужащих, которые выступили ранним утром в среду по малийскому телевидению, чтобы изложить программу мятежных военных. Гоита проходил службу в частях спецназа Вооруженных сил Мали.

Утром 18 августа на военной базе близ столицы Мали Бамако произошел мятеж. Военные захватили Генштаб, арестовали высшее руководство страны, включая президента Ибрагима Бубакара Кейту, и сформировали так называемый национальный комитет спасения народа. Под давлением Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента. 19 августа Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Мали.

Мятеж произошел в период, когда в стране возник затяжной политический, экономический и социальный кризис.