В Мали из тюрем выпущены активисты оппозиционного "Движения 5 июня "

ПРЕТОРИЯ, 19 августа. /ТАСС/. Созданный мятежниками в Мали так называемый национальный комитет спасения народа выпустил в среду из тюрем активистов антиправительственного "Движения 5 июня - Объединения патриотических сил" (M5-RFP). Об этом сообщил новостной портал Malivox .

Вышедшие на свободу устроили демонстрацию в центре столицы страны Бамако, передвигаясь на полицейских автомобилях. Среди освобожденных и один из лидеров M5-RFP Усман Мамаду Траоре.

"Движения 5 июня - Объединения патриотических сил" было создано в июне прошедшим обучение в Саудовской Аравии имамом Махмудом Дико. Первая созванная им в Бамако 5 июня крупнейшая за последние годы антиправительственная демонстрация собрала несколько десятков тысяч людей. По инициативе Дико в столице были проведены еще две крупные демонстрации - 19 июня и 10 июля. Ее участники требовали отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, создания правительства народного единства, роспуска парламента.

Акция, проведенная 10 июля, переросла в беспорядки, в ходе которых активисты оппозиции подожгли здание парламента, заняли часть помещений государственной телекомпании, захватывали офисы, перекрывали дороги и мосты. До сотни активистов были задержаны и осуждены за насилие и погромы. Сейчас они находятся на свободе.

В Мали стала известна и первая реакция "Движения 5 июня - Объединения патриотических сил" на отстранение военными от власти президента страны. "Мы восприняли эту новость с облегчением", - заявил порталу Malivox один из лидеров движения.