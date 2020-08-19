Трамп после выборов в США примет решение о том, были ли они честными

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен после проведения запланированных на ноябрь всеобщих выборов в стране изучить вопрос и принять решение о том, были ли они честными. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Ее спросили, намерен ли Трамп признать результаты и честность выборов, если он проиграет. "Президент всегда говорит: "Посмотрим, что произойдет". И [он] примет решение после этого [проведения выборов]", - отметила пресс-секретарь.

Она напомнила, что американский лидер говорил то же самое и на прошлых выборах. "Он хочет свободных выборов, честных выборов, и он хочет уверенности в результатах выборов", - добавила Макинэни.

В середине июля Трамп сообщил, что не готов заведомо заявить о том, что признает любой исход предстоящих в ноябре выборов. Главу государства спросили, признает ли он результаты выборов, какими бы они ни были. "Я должен сначала увидеть [результаты]. Нет, я не собираюсь отвечать утвердительно", - сказал Трамп.

Шансы почти равны?

Во вторник американский лидер признал, что шансы на победу на президентских выборах у него и у кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, скорее всего, будут почти равны.

Согласно последним данным политологического портала Real Clear Politics (RCP, "По-настоящему ясная политика"), бывший вице-президент Байден опережает нынешнего американского лидера в среднем на 7,6 процентных пункта по популярности среди избирателей. В последнее время этот показатель, который основывается на проводимых социологических исследованиях разных организаций в стране, держится в районе 7,5 процентных пункта в пользу демократа. Кроме того, Байден лидирует почти во всех "колеблющихся штатах", где уровень популярности кандидатов от демократов и республиканцев традиционно приблизительно равен.

При этом в начале апреля бывший вице-президент опережал главу государства в среднем на 3,4 процентных пункта. Многие эксперты считают, что принятые вашингтонской администрацией меры по борьбе с пандемией и разгону массовых беспорядков в стране резко негативно сказались на рейтинге Трампа.