Кравчук обязался просить Раду пересмотреть постановление о местных выборах

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Леонид Кравчук взял на себя обязательство письменно обратиться к Верховной раде по поводу приведения прежнего постановления по проведению в стране местных выборов в текущем году в соответствие с минскими соглашениями. Это подтвердил журналистам после очередного заседания группы в среду полпред РФ Борис Грызлов.

"Сегодня, участники переговоров обсудили ситуацию, связанную с постановлением Верховной рады о назначении очередных местных выборов в 2020 году. Это постановление блокирует введение в действие решений, принятых контактной группой, - рассказал он. - Постановление содержит ряд положений, вступающих в прямое противоречие с минскими соглашениями, грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, препятствует выполнению поручений лидеров нормандского формата".

"После обсуждения, глава украинской делегации Леонид Кравчук взял на себя обязательство письменно обратиться к Верховной Раде по поводу возможности приведения указанного постановления в соответствие с минскими соглашениями, также он заявил о готовности письменно подтвердить данное обязательство и направить этот документ всем участникам переговоров", - добавил Грызлов.

Ранее в среду о такой возможности сообщил привлеченный украинской стороной к работе контактной группы в качестве так называемого представителя Донбасса журналист Сергей Гармаш, который покинул регион после начала конфликта в 2014 году.

В четвертом пункте постановления Верховной рады от 15 июля о местных выборах на Украине условием проведения выборов называются предварительная передача Украине контроля над совместным участком границы с РФ, вывод всех "незаконных вооруженных формирований" и техники, под которыми имеются в ввиду силы Народной милиции ДНР и ЛНР, восстановление в регионе "конституционного строя и правопорядка" в соответствии с нынешними законами Украины.

Все эти требования прямо противоречат минским соглашениям, которые предполагают предоставление региону особого статуса и проведение там выборов на условиях, согласованных непосредственно с представителями Донбасса. Только после проведения в регионе местных выборов и вступления в силу особого статуса Донбасса на постоянной основе, как указано в минских соглашениях, Украина должна получить контроль над границей.

Нарушение режима тишины

Грызлов также сообщил, что контактная группа обсудила в среду ситуацию в сфере безопасности и факты нарушения Вооруженными силами Украины режима тишины.

"Мы обсудили ситуацию в сфере безопасности после принятия дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Фиксируются отдельные нарушения режима прекращения огня со стороны Украины. В результате обстрелов ВСУ в Луганской области недавно погиб боец народной милиции", - сообщил Грызлов.

Он призвал принять меры в отношении нарушителей. "Необходимо тщательное расследование по фактам нарушений и наказание виновных лиц", - заявил он.