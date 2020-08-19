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Кризис в Белоруссии

МИД Литвы внес на утверждение МВД Александра Лукашенко в список запрещенных к въезду лиц

Всего в этом списке 32 человека

ВИЛЬНЮС, 19 августа. /ТАСС/. МИД Литвы внес Александра Лукашенко в переданный МВД список лиц, которым предлагается запретить въезд в страну как связанным с фальсификацией итогов президентских выборов 9 августа и неоправданным применением силы к протестующим. Об этом глава внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс сообщил в среду в эфире национального радио LRT.

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"В этом списке, поименно который я называть не стану, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко", - заявил он.

По мнению литовских властей, персональные санкции следует применить к широкому кругу лиц, связанных с фальсификацией итогов голосования на президентских выборах и неоправданным применением силы к протестующим.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияЛитваКризис в Белоруссии
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