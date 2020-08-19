Несколько тысяч человек собрались на митинг на площади Независимости в Минске

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч человек проводят митинг на площади Независимости в Минске, куда ранее переместились участники акции протеста у здания МВД Белоруссии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В числе собравшихся много молодежи. На площади работает "свободный микрофон", и периодически кто-то из участников митинга высказывается с критикой действующей власти. Выступающие говорят о неприемлемости насилия на улицах, участники акции скандируют лозунги в поддержку бастующих рабочих и против руководства страны, зажигают фонарики в телефонах.

Сотрудников правоохранительных органов на площади нет, за исключением охраны Дома правительства. Собравшимся в проведении акции никто не препятствует. К настоящему моменту собравшиеся постепенно начали расходиться.

После прошедших 9 августа в Белоруссии президентских выборов в стране начались протесты несогласных с их итогами. По данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты выборов. В первые дни акции протеста, переросли в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. По информации МВД, были задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.