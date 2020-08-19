В Палестине прошел митинг против соглашения о нормализации отношений между ОАЭ с Израилем

РАБАТ, 19 августа. /ТАСС/. Митинг против экспансионистских действий израильских властей, а также против соглашения о нормализации отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем прошел в среду в палестинском населенном пункте Турмус-Айя, расположенном близ города Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает палестинское информационное агентство Wafa.

В мероприятии приняли участие члены палестинского правительства, включая премьер-министр Мухаммеда Штайе, члены Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП), члены Центрального комитета движения ФАТХ, представители движений ХАМАС и "Исламский джихад", а также иностранные послы, аккредитованные в Палестине.

В своем выступлении Штайе отметил, что участники митинга заявили о своем "неприятии разрекламированного США ближневосточного плана, получившего название "сделка века". По словам премьера, "это мертворожденный план, направленный на уничтожение национального вопроса Палестины и вычеркивание из повестки вопросов о судьбе Иерусалима, беженцах и границах 1967 года".

"Соглашение о нормализации между ОАЭ и Израилем представляет собой вопиющее нарушение арабской мирной инициативы и призвано узаконить израильскую оккупацию, побуждая Израиль к дальнейшему угнетению палестинцев, уничтожению их домов и захвату их земель", - заявил Штайе.

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Делегации Израиля и ОАЭ могут уже на текущей неделе подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде, взаимном учреждении посольств.