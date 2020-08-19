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Военный мятеж в Мали

СМИ: путчисты в Мали призвали население прекратить акты вандализма

Военные также заявили, что примут все меры в строгом соответствии с военной дисциплиной в отношении любого человека в униформе, уличенного в акте вымогательства

РАБАТ, 19 августа. /ТАСС/. Созданный мятежниками в Мали Национальный комитет спасения народа (НКСН) призывает население вернуться к своим делам. Об этом сообщил в среду вечером пресс-секретарь НКСН полковник Исмаэль Ваге, находясь на военной базе в Кати (близ Бамако). Его выступление транслировалось на информационном портале Malijet.

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"Призываем население заняться своими делами, возобновить деятельность в нормальном режиме", - сказал он. Кроме того, комитет предложил чиновникам выйти на работу в четверг, 20 августа.

Военные заверили граждан Мали, что "приняты все меры для защиты людей и имущества, а также рабочих мест". НКСН призвал "немедленно прекратить акты вандализма и уничтожение общественных зданий". По словам Ваге, "будут приняты все меры в строгом соответствии с военной дисциплиной в отношении любого человека в униформе, уличенного в акте вымогательства".

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