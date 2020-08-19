Экс-юрист ФБР признался в подлоге данных в деле о слежке за кампанией Трампа

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Экс-юрист Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Клинсмит в среду признался в подлоге документов для начала слежки американских спецслужб за предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году. В ходе онлайн-заседания окружного суда в Вашингтоне Клинсмит рассказал, что изменил текст электронного письма, ставшего основанием для расследования в отношении бывшего советника избирательной кампании Трампа Картера Пейджа.

"В то время я верил, что представленная в письме информация верная. Но я согласен в том, что вставил в письмо информацию, которой там изначально не было", - приводит высказывания экс-сотрудника ФБР агентство Reuters.

Окружной судья Джеймс Боасберг назначил на 10 декабря вынесение приговора.

Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц в декабре прошлого года опубликовал итоги расследования обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа. Он в том числе выявил 17 существенных ошибок при получении санкции на ведение наблюдения за Картером Пейджем. Санкции давались на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), положения которого Трамп неоднократно критиковал.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.