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Военный мятеж в Мали

Комитет путчистов в Мали заявил, что во время мятежа не погиб ни один человек

В комитете также особо поприветствовали "решимость малийского народа, его приверженность демократии"

РАБАТ, 19 августа. /ТАСС/. Ни один человек не погиб во время выступления военных Мали во вторник, в результате которого были арестованы президент, премьер и члены правительства. Об этом сообщил в среду вечером пресс-секретарь созданного мятежниками Национального комитета спасения народа (НКСН) Исмаэль Ваге, выступая на военной базе в Кати (близ Бамако). Речь транслировалась на информационном портале Malijet.

"В результате случившихся событий ни один человек не погиб. И это вопреки некоторым утверждениям о том, что якобы были убиты четверо и 10 получили ранения", - подчеркнул он.

В своем заявлении Ваге особо приветствовал "решимость малийского народа, его приверженность демократии". "Да здравствует Национальный комитет спасения народа! Да здравствует суверенная, демократическая страна! Да здравствует Мали!", - отметил пресс-секретарь НКСН.

Наблюдатели обратили внимание на то, что Ваге в своем выступлении не упомянул президента и членов его правительства, которые находятся под арестом со вторника. Их немедленного освобождения вторые сутки подряд требуют международные и региональные организации.

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МалиВоенный мятеж в Мали
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