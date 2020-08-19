В США заявили, что продолжат вывод войск из Ирака, но жестких временных рамок нет

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат сокращать численность своих войск в Ираке, однако жестких временных рамок для этого процесса нет, как нет и четко определенной численности войск, которые будут выведены. Об этом заявил в среду на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться во время визита премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в Вашингтон на этой неделе. "Мы смогли сократить в целом наше присутствие в Ираке за последнее время. Этот процесс продолжится, жестко установленных временных рамок нет, и нет также жестко установленных цифр, но, конечно, это будет обсуждаться", - сказал он.

Как сообщала ранее пресс-служба Белого дома, президент США Дональд Трамп 20 августа встретится с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в Белом доме.

В Ираке американские войска выполняют различные задачи с 2003 года. В ночь на 3 января этого года ВС США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль. Действия американцев, наносивших с 29 декабря удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск.

В июне в совместном заявлении властей США и Ирака по итогам переговоров в рамках начавшегося между ними стратегического диалога говорилось о том, что Вашингтон в ближайшие месяцы продолжит сокращать свое военное присутствие в Ираке и будет обсуждать с Багдадом статус оставшихся в стране американских военнослужащих.