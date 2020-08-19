NYT: разведка США утверждает, что власти Уханя утаивали сведения о коронавирусе

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники американской разведки утверждают, что власти города Ухань и центральной провинции Хубэй скрывали от китайского правительства информацию об опасности распространения нового коронавируса. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в газете The New York Times .

По словам ее источников из числа официальных лиц, соответствующий доклад был представлен в США в июне. В него были включены утверждения ЦРУ и других разведывательных служб. Они полагают, что "местные чиновники в течение недель держали официальных лиц в Пекине в неведении" относительно того, какую опасность представляет вирус. По версии разведки США, чиновники в Ухане и провинции Хубэй "пытались скрыть информацию от китайского руководства". Они якобы могли опасаться возможного наказания.

Как уточнили источники издания, согласно утверждениям разведывательных служб США, власти в Пекине также "сыграли роль в сокрытии сведений о вспышке [заболевания], утаивая информацию от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)". Однако основная ответственность, как говорится в докладе, якобы лежит на местных властях.

В публикации отмечается, что в свете приведенных в докладе утверждений власти США могут несколько смягчить курс в отношении Китая.

Конфронтация между Пекином и Вашингтоном усилилась на фоне пандемии. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. В свою очередь заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".