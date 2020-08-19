Посол США в Бухаресте требует, чтобы Румыния не покупала оборудование 5G у Huawei

"Huawei - это ошибочный выбор, - пишет он. - Нации не должны доверять безопасность своих граждан компании, обвиняемой в краже интеллектуальной собственности, заговорах, кибернетическом мошенничестве, банковском мошенничестве, нечестных сделках или потому что она помогала Ирану избежать санкций, призванных не позволить этой стране финансировать терроризм. <...> Румыния должна учитывать свою безопасность, свои союзы, свою историю и с кем она хочет заниматься бизнесом".

БУХАРЕСТ, 19 августа. /ТАСС/. Ряд румынских СМИ, в том числе агентство Agerpres , опубликовали в среду статью посла США в Румынии Адриана Цукермана, в которой дипломат обрушивается с резкими нападками на Китай и китайскую компанию Huawei, выступает против приобретения Румынией у этой компании технологии 5G.

"Румыния должна защитить свое будущее и свой народ, - продолжает Цукерман. - Слишком многое было украдено у этой страны в ХХ веке коммунистами - иностранными и местными, а также в результате непрерывной слежки. Коммунистическая партия Китая имеет большой опыт в использовании технологий слежки и угнетения. В свободной и демократической Румынии нет места для нечестных китайских компаний".

Американо-китайская коммерческая война в Румынии

На веб-сайте румынского министерства транспорта, инфраструктуры и коммуникаций в настоящее время размещен для обсуждения проект закона о принятии мер в области информационной инфраструктуры и коммуникаций, представляющих национальный интерес, и об условиях внедрения сетей 5G.

Этот документ вызвал возражение у главы представительства компании Huawei в Румынии Джордже Чжана, который назвал законопроект "самым жестким по адресу Huawei во всей Европе". "Он забирает у операторов коммуникаций право выбирать поставщиков оборудования и передает это право правительству, - сказал он в интервью CristoiuTV. - Если этот закон будет принят, Румыния станет первой страной с подобными положениями в этой области. Ни в Румынии, ни в США нет никаких доказательств, которые подтвердили бы, что наше оборудование имеет проблемы с безопасностью, как например backdoor (скрытый протокол доступа к информации, интегрированный в информационные системы - прим. ТАСС). Эти обвинения - просто очернение компании Huawei".

Посольство КНР в Бухаресте также выступило со своим заявлением. "Американские политики используют всю национальную мощь, чтобы устранить Huawei в мировом масштабе без пределов и без зазрения совести, чтобы помешать китайским компаниям получить преимущество в области 5G, - указывается в заявлении, распространенном дипломатической миссией 16 августа. - Речь идет об обычной травле и политическом манипулировании, против которых мы твердо протестуем".

Разрешат ли Huawei продавать оборудование для сетей 5G в Румынии?

Президент Румынии Клаус Йоханнис сказал на пресс-конференции 28 апреля, что решение о возможности участия Huawei в тендере на поставку оборудования для сетей 5G в Румынии будет принято Верховным советом обороны страны, который объединяет высших руководителей и глав силовых ведомств. "Могу сказать, что национальная безопасность, обеспеченная вместе с партнером США и НАТО, будут для нас главным критерием, - подчеркнул он. - Мы не хотим, чтобы оператором наших критических систем были компании, которые не имеют доверия".

В ходе визита в США президента Йоханниса в августе прошлого года в Вашингтоне был подписан меморандум о понимании относительно развития технологии 5G. Хотя текст документа опубликован не был, обозреватели считают, что он направлен на то, чтобы не допустить к участию в тендере компанию Huawei. США утверждают, что оборудование Huawei может использоваться Пекином в целях шпионажа, а также требуют, чтобы союзные страны не устанавливали оборудование Huawei в своих сетях 5G.