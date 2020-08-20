США призвали соблюдать суверенитет Ирака в связи с ударами Турции по территории страны

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают соседние с Ираком государства соблюдать суверенитет этой страны. Об этом заявил в среду на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга, комментируя сообщения о нанесении турецкими ВВС ударов на территории Ирака.

По его словам, тема турецких ударов будет обсуждаться во время визита премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в Вашингтон на этой неделе и его встречи с президентом США Дональдом Трампом. "Мы ожидаем, что это тоже будет предметом разговора. Мы наблюдаем за этим с интересом и с обеспокоенностью", - сказал он.

"Мы уважаем суверенитет Ирака и ожидаем от других стран, чтобы они делали то же самое", - подчеркнул представитель американской администрации. "Наша цель, учитывая, что у нас есть отношения с обеими странами, - работать над тем, чтобы сгладить ситуацию, и, надеюсь, снять условия, при которых одна страна, в данном случае Турция, чувствует себя обязанной действовать подобным образом", - добавил он.

Как сообщала ранее пресс-служба Белого дома, президент США Дональд Трамп 20 августа встретится с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в Белом доме.

Удары по территории Ирака

Ранее в среду иракский телеканал Rudaw сообщил, что самолеты турецких ВВС нанесли два удара по населенному пункту, расположенному в приграничной зоне в Иракском Курдистане.

Неделю назад турецкий беспилотник по ошибке, как утверждают в Анкаре, атаковал колонну иракских пограничников к северо-востоку от города Эрбиль, столицы автономного региона Иракский Курдистан. В результате этого рейда были убиты 16 человек, в том числе пять иракских пограничников, включая двух старших офицеров, а также 11 членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Вслед за атакой первый вице-спикер парламента Ирака Хасан аль-Кааби призвал Совет Безопасности ООН "срочно вмешаться, чтобы остановить турецкие нарушения". МИД Ирака заявил об отмене всех визитов турецких официальных лиц, а также о вызове посла Турецкой Республики Фатиха Йылдыза и вручении ему ноты протеста в связи с инцидентом.