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Трамп заявил, что США практически вывели войска из Ирака

Трамп заявил, что США практически вывели войска из Ирака.

Палестино-израильский конфликт
Израиль ударил по объектам движения ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой
На юге Израиля начались пожары из-за запусков воздушных шаров со взрывчаткой
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