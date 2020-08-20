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Военный мятеж в Мали
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AFP: оппозиция Мали будет сотрудничать с мятежниками по переходному процессу

В M5-RFP подчеркнули, что будут заниматься "разработкой плана действий, содержание которого будет согласовано" со всеми силами страны

ТАСС, 20 августа. Малийское антиправительственное "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил" (M5-RFP) в среду заявило о намерении сотрудничать с захватившими власть в стране военными, чтобы обеспечить политический переходный процесс. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление оппозиционной коалиции.

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В M5-RFP подчеркнули, что будут заниматься "разработкой плана действий, содержание которого будет согласовано с НКСН (Национальный комитет спасения народа, сформированный мятежниками орган - прим. ТАСС) и всеми силами страны".

Лидеры M5-RFP приветствовали совершенный военными переворот, который "завершил борьбу за уход [от власти] президента Ибрагима Бубакара Кейты". Оппозиция "приняла к сведению" обязательство созданного мятежниками Национального комитета спасения народа (НКСН) "начать гражданский политический переход".

"Движение 5 июня - Объединение патриотических сил" было создано в июне прошедшим обучение в Саудовской Аравии имамом Махмудом Дико. Первая созванная им в Бамако 5 июня крупнейшая за последние годы антиправительственная демонстрация собрала несколько десятков тысяч людей. По инициативе Дико в столице были проведены еще две крупные демонстрации - 19 июня и 10 июля. Ее участники требовали отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, создания правительства народного единства, роспуска парламента.

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