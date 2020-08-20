Госсекретарь США и премьер Ирака обсудили вопросы экономики и безопасности

ТАСС, 20 августа. Госсекретарь США Майкл Помпео и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в среду обсудили вопросы безопасности, а также экономическое сотрудничество двух государств и внутреннюю политику ближневосточной страны.

"Секретарь Помпео и премьер-министр аль-Казыми обсудили стратегический диалог и подтвердили принципы, согласованные сторонами в стратегическом рамочном соглашении", - говорится в опубликованном в среду на сайте Госдепартамента заявлении руководителя пресс-службы ведомства Морган Ортэгус.

Помпео выразил готовность продолжать экономическое сотрудничество с Ираком, вместе с тем призвав страну к проведению реформ в этой сфере. Американский госсекретарь также подчеркнул "острую необходимость [в заключении иракскими властями] бюджетного соглашения с региональным правительством [Иракского] Курдистана".

Кроме того, Помпео поддержал проведение досрочных парламентских выборов в Ираке в следующем году.