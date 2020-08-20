Трамп намерен поменять шины Goodyear на президентском лимузине из-за конфликта с компанией

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что поменяет шины американского производителя Goodyear на своем лимузине после призыва бойкотировать продукцию компании. Он подверг критике производителя шин и других резинотехнических изделий за то, что его руководство якобы запрещает носить своим сотрудникам кепки с надписью MAGA (лозунг Трампа на прошлых выборах Make America Great Again - "Сделаем Америку снова великой").

На пресс-конференции в Белом доме у американского лидера спросили, поменяет ли он шины на своем лимузине Cadillac One по прозвищу "Зверь" (The Beast). "Исходя из того, что я слышал, я поменяю их, - отметил он. - Посмотрим, что произойдет".

"Я не доволен [руководством] Goodyear, потому что они играют в политику", - сказал президент, добавив, что у него хорошие отношения с обычными сотрудниками компании. "Когда они говорят, что нельзя носить [одежду с надписью] Blue Lives Matter ("Жизни полицейских имеют значение" - прим. ТАСС) и голубой линией [символом полиции], нельзя носить головные уборы [с надписью] MAGA, но можно [носить] другие марксистские по своей природе изделия, то это значит, что что-то не так с руководством Goodyear. <...> Ужасны и постыдны их действия. Люди хотят носить то, что пожелают, а они [руководство компании] используют против них свою власть", - подчеркнул американский лидер. Под "марксистской" он подразумевал одежду с надписями в поддержку движения "Жизни темнокожих имеют значение".

"Я бы весьма решительно поддержал, если бы люди не захотели покупать [их продукцию]", - добавил глава государства. Шины Goodyear установлены на многих правительственных автомобилях.

А был ли запрет?

Так президент прокомментировал разошедшиеся в соцсетях утверждения, согласно которым сотрудникам компании запрещено носить одежду с надписями MAGA, Blue Lives Matter, любого рода политическими лозунгами. Однако им разрешается ношение изделий с надписью "Black Lives Matter" и лозунгами ЛГБТ-сообщества. Такие выводы появились на основании снимка, сделанного во время одного из тренингов сотрудников компании.

С призывом бойкотировать продукцию Goodyear глава государства выступил в Twitter в среду. После этого ее акции упали на 6%. В заявлении компании говорится, что "изображение, о котором идет речь, не было создано и не распространялось корпорацией Goodyear, и не являлся частью учебного курса по меньшинствам". Руководство Goodyear не объяснило происхождение изображения, однако подчеркнуло, что просит сотрудников воздерживаться от политических лозунгов. Демократы подвергли резкой критике призыв президента-республиканца.