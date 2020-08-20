СМИ: спикер парламента Ливана предложил вновь назначить Саада Харири главой кабмина

БЕЙРУТ, 20 августа. /ТАСС/. Спикер однопалатного парламента Ливана Набих Берри выступил с инициативой, предложив вновь назначить лидера движения "Аль-Мустакбаль" Саада Харири на пост премьер-министра республики. Об этом сообщила в четверг газета Daily Star.

"Берри изложил свой план президенту Ливана Мишелю Ауну во время посещения дворца Баабда, - указывает издание. - Он попросил главу государства поддержать кандидатуру Харири".

Источники во дворце Баабда в свою очередь отметили, что президент Аун намерен согласовать этот вопрос с депутатскими фракциями. "Имя будущего премьера будет названо после консультаций, которые проведет глава государства", - подчеркнули они.

Президент республики был недоволен решением Харири уйти в отставку 29 октября прошлого года с поста главы коалиционного правительства на фоне массовых протестов, охвативших Бейрут. Движение "Аль-Мустакбаль" перешло затем в оппозицию и поддержало требование демонстрантов о проведении досрочных парламентских выборов.

Формула правительства

Основные парламентские фракции пока не договорились о формуле и составе будущего кабинета. Так, Свободное патриотическое движение, поддерживающее президента, и шиитский тандем "Амаль" - "Хезболлах" выступают за создание правительства национального единства, в котором были бы представлены все основные политические силы.

Предводитель христианской оппозиции, лидер партии "Ливанские силы" Самир Джааджаа считает, что в Ливане должно быть сформировано сейчас "независимое и абсолютно нейтральное правительство из политических фигур, которые были бы не связаны с правящим классом". Он дал понять, что выступает против возвращения в кресло премьера суннитского политика Саада Харири. "Ливану нужны новые лица у власти", - сказал Джааджаа.

Призыв муфтия

Позицию по вопросу будущего кабинета огласил в среду верховный муфтий республики шейх Абдель Латыф Дериан. В послании по случаю наступления Нового года по хиджре - мусульманскому лунному календарю - шейх призвал к "радикальным переменам во властных структурах в соответствии с требованиями участников народных протестов". "Ливану необходимо правительство спасения из энергичных специалистов, способных восстановить страну после взрыва в морском порту", - подчеркнул он.

Муфтий высказался за проведение международного расследования обстоятельств этой трагедии, повлекшей за собой гибель 178 человек, еще 6 тыс. получили ранения, а 300 остались без крова.

Кредитов не будет

Дискуссия о будущем премьере проходит на фоне усиливающегося давления на Бейрут со стороны США. В среду заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл заявил, что Ливан "не получит долгосрочных кредитов пока не будет сформировано правительство, способное провести реформы". По его словам, ливанским лидерам "пора осознать необходимость перемен и проявить политическую волю".