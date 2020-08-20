Обама сравнил президентство Трампа с реалити-шоу и назвал Байдена своим братом

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама (2009-2017) сравнил президентство нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа с реалити-шоу и дал самую высокую оценку качествам бывшего вице-президента своей администрации Джозефа Байдена. Фрагмент выступления Обамы опубликован в среду на сайте Национального съезда Демократической партии США, который проходит в виртуальном режиме в Милуоки (штат Висконсин).

Экс-глава государства впервые за четыре года обрушился с жесткой критикой на своего преемника на высшем государственном посту, нарушив таким образом обещание не переходить на личности, данное в 2016 году. "Он [Трамп] не проявил интереса ни к работе, ни к стараниям найти общий язык, ни к использованию силы своих полномочий ради помощи кому-нибудь, кроме него самого и его друзей", - посетовал экс-президент. Он считает, что Трамп воспринимает свое президентство в качестве "реалити-шоу, которым можно пользоваться с тем, чтобы привлечь к себе интерес, которого он жаждет".

Обама выделил в Байдене, который является соперником нынешнего главы Белого дома на выборах, такие качества, как стойкость, умение сопереживать, уважительное отношение к людям и верность завету своих родителей: "Ты лучше всех, но и другие не хуже тебя". "Когда я приступил к поиску своего вице-президента 12 лет назад, я не ожидал, что в конце концов найду брата", - заметил Обама. Он назвал Байдена и его соратницу в предвыборной борьбе Камалу Харрис способными положить конец "смутному времени" в США, призвав сторонников поверить ему на слово и поверить в самих себя.

Национальный съезд Демократической партии США будет проходить по 20 августа. Делегаты уже утвердили своим кандидатом в президенты страны на ноябрьских выборах Джозефа Байдена. Кроме того, демократы планируют обсудить широкий круг вопросов, включая пандемию, положение дел в экономике, проблемы массовой безработицы и расового неравенства, а также утвердить сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис кандидатом на пост вице-президента.