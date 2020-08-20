NYT: власти США ускорили переговоры с ОАЭ по продаже истребителей F-35

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ускорила ход переговоров по продаже Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) истребителей пятого поколения F-35 и продвинутых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, в последние несколько недель сотрудники американской администрации ознакомили военных ОАЭ с засекреченной информацией по F-35. Издание подчеркивает, что это было сделано несмотря на сомнения представителей Совета национальной безопасности США при Белом доме относительно целесообразности совершения такого шага до фактического заключения сделки.

Источники газеты подчеркивают, что прорабатываемая сделка по продаже американских истребителей и БПЛА не является одним из условий, на которых ОАЭ пошла на полную нормализацию двусторонних отношений с Израилем. Тем не менее, указывает NYT, подвижки в обсуждении этой сделки определенно вызваны этими дипломатическими шагами. По данным ее источников, продажа истребителей будет одобрена Конгрессом США лишь в случае согласия на то властей Израиля.

В среду президент США Дональд трамп указал на то, что ОАЭ заинтересованы в покупке у США значительного числа истребителей пятого поколения F-35, и американская администрация изучает такую возможность. "Этот вопрос изучается, но они совершили большой прорыв в вопросе мира на Ближнем Востоке", - отметил Трамп.

Канцелярия главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху ранее заявила, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ не содержит пункта о согласии еврейского государства на сделку по продаже американского оружия ОАЭ. Как подчеркивалось в сообщении, "США ясно дали понять Израилю, что всегда будут следить за сохранением его качественного [военно-технологического] преимущества [в регионе]". В канцелярии отметили, что премьер-министр Нетаньяху всегда выступал против продажи F-35 и другого современного оружия любым, за исключением Израиля, государствам Ближнего Востока, включая арабские страны, поддерживающие дипотношения с Израилем.

Вашингтон после войны Судного дня в октябре 1967 года обязался обеспечивать Израилю сохранение военно-технологического превосходства в регионе. Во вторник газета Yedioth Ahronoth выступила с утверждением, что вашингтонская администрация "намерена продать" ОАЭ истребители F-35 и продвинутые беспилотные летательные аппараты "в рамках секретного пункта, ставшего частью соглашения об установлении дипломатических отношений" между Израилем и ОАЭ.

Соглашение о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Делегации Израиля и ОАЭ могут уже на текущей неделе подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде, взаимном учреждении посольств.