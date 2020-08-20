Власти Гонконга выразили США протест за приостановку действий трех соглашений

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 августа. /ТАСС/. Правительство Гонконга выразило протест против решения США в одностороннем порядке приостановить действие трех двусторонних соглашений с этим специальным административным районом Китая и требует от Вашингтона прекратить вмешиваться в его внутренние дела. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении местных властей.

"Правительство Гонконга категорически возражает и осуждает действия США, которые в значительной степени рассматриваются как попытка использовать Гонконг в качестве пешки для создания проблем в китайско-американских отношениях", - подчеркивается в заявлении.

В публикации указывается, что данные договоры вовсе не отражали некий преференциальный режим США по отношению к Гонконгу, как утверждал Вашингтон, а "представляют собой двусторонние соглашения, добросовестно заключенные в интересах людей и бизнеса обеих сторон" в области правопорядка, судоходства и налогового режима. "Одностороннее решение Соединенных Штатов отражает их неуважение к принципам двусторонних и многосторонних отношений при нынешней администрации и должно быть осуждено международным сообществом", - подчеркнули власти Гонконга.

"Мы настоятельно призываем администрацию США немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела этого специального административного района и отказаться от своих необоснованных обвинений в отношении закона КНР о защите национальной безопасности в Гонконге", - отмечается в заявлении.

Разрыв соглашений

В среду Вашингтон уведомил о приостановлении действия трех соглашений с Гонконгом, касающихся выдачи скрывающихся от правосудия, передачи осужденных и взаимных налоговых исключений по доходам от международных операций судов. "Эти шаги подчеркивают нашу глубокую обеспокоенность принятием Пекином закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который разрушает свободы жителей", - полагают в Госдепартаменте.

7 августа Минфин США сообщил о введении санкций против 11 должностных лиц Китая и Гонконга, в том числе в отношении главы исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам и ряда членов ее администрации, за причастность к "подрыву гонконгской автономии".

Закон о нацбезопасности

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, закон нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Центральное правительство Китая также создало в Гонконге специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция местной администрации. США расценили этот шаг как нарушение автономии Гонконга и ответили санкциями.