Контактная группа согласовала 20 участков разминирования и 4 участка разведения в Донбассе

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил и средств в Донбассе. Об этом в четверг сообщил офис президента Украины, подводя итоги заседания группы, которое состоялось 19 августа в формате видеоконференции.

"В сфере безопасности группой были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года", - отмечается в сообщении. Это, считают в президентском офисе, "позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров "нормандского формата", достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) в Берлине.

Как отметили в офисе, украинская сторона поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств. Кроме того, добавили в офисе, Киев согласился с необходимостью разработки рамочного решения контактной группы по противоминной деятельности.

Во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, в частности, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля в целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не фиксировала ни одного его нарушения.