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Кризис в Белоруссии

МИД Польши: ЕС не вмешивается в белорусскую политику, но требует новых выборов

Глава ведомства Павел Яблоньский опроверг мнение о том, что идея Варшавы созвать экстренный саммит по Белоруссии не нашла отклика у лидеров Евросоюза

ВАРШАВА, 20 августа. /ТАСС/. Европейский союз не вмешивается в политическую ситуацию в Белоруссии, но требует проведения там новых выборов. Об этом заявил в четверг Польскому агентству печати заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

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"Мы требуем повторения президентских выборов в Белоруссии таким способом, чтобы белорусский народ сам мог решить вопрос своего будущего, - сказал дипломат. - И очень важно вот что: Европейский союз не вмешивается в политические дела в Белоруссии, но мы хотим, чтобы были созданы такие условия, которые позволят белорусам самим решать свои политические вопросы".

Яблоньский опроверг мнение о том, что идея Польши созвать экстренный саммит по Белоруссии не нашла отклика у лидеров Евросоюза. "Мы сумели убедить лидеров государств ЕС, чтобы они высказались и однозначно призвали к повторению президентских выборов в Белоруссии", - сказал замглавы МИД.

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