В Париже считают, что ЕС следует действовать вместе с Россией в отношении Белоруссии

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон считает необходимым, чтобы западные лидеры учитывали позицию России по ситуации в Белоруссии, где после президентских выборов проходят массовые протесты несогласных с их результатами.

"Крайне важно, чтобы ведущие европейские лидеры непосредственно обратились к президенту Владимиру Путину, как это уже сделал президент Франции Эмманюэль Макрон, и сказали: "Мы хотим работать совместно с Россией [по проблеме Белоруссии], не делайте неверного выбора", - заявил он в интервью, опубликованном в четверг газетой Le Parisien.

При этом он отметил, что ЕС следует более решительно отстаивать свои ценности там, где это необходимо. "Европе не следует в своей деятельности проявлять медлительность или действовать в слабой форме, что зачастую оказывается подлинной болезнью ЕС. То есть необходимо защищать европейский суверенитет и давать должный ответ тем - а среди них подчас оказываются Турция и Россия - кто подчас хочет подвергнуть испытанию единство и сплоченность ЕС, его способность быстро реагировать на события", - добавил государственный секретарь.

Отвечая на вопрос о возможных шагах Евросоюза в отношении Белоруссии, Бон отметил, что "могут оказаться эффективными индивидуальные санкции, принятые с тем, чтобы нанести удар по ответственным лицам". "Именно такое решение вынес Европейский совет", - напомнил госсекретарь. В то же время он подчеркнул, что следует обеспечить, чтобы такие санкции "носили целевой характер и не сказались отрицательно на самом белорусском народе".